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القاهرة تستقبل العام الدراسي بـ 7 مدارس جديدة بتكلفة 99 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:20 م
القاهرة تستقبل العام الدراسي بـ 7 مدارس جديدة بتكلفة 99 مليون جنيه مدارس جديدة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 7 مدارس جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالى 99 مليون جنيه.
 
وقال المحافظ، إلى أن المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخاصة فى المناطق الاكثر احتياجاَ التى تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية.
 
وأشار إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد علي تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية .
 
وأوضحت المهندسة سهام جمال الدين، مدير هيئة الأبنية التعليمية منطقة القاهرة، إلى أن المدارس الجديدة ستضيف 182 فصل للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسي وثانوي عام وصناعى إلى جانب 3 مدارس مخصصة لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم، موضحة أن المدارس السبعة موزعين على مناطق السلام أول والقاهرة الجديدة والشروق .
 
وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية منطقة القاهرة، أنه تم إجراء توسعات فى حوالى 20 مدرسة أخرى بالقاهرة أضافت 357 فصلا جديدا بتكلفة بلغت حوالي 85 مليون جنيه موزعة علي أحياء عين شمس والشرابية وحلوان وحدائق القبة والمرج والزاوية الحمراء والتبين ومنشأة ناصر و15 مايو والخليفة والمقطم، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول . 
 
 

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