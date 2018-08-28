الصين واليونان توقعان مذكرة تفاهم لدعم مبادرة "الحزام والطريق"

بكين (أ ش أ)

وقع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، ونظيره اليونانى نيكوس كوتزياس فى العاصمة (بكين)، على مذكرة تفاهم لدعم بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن توقيع مذكرة التفاهم أمر مهم للعلاقات الثنائية والتعاون فى مبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى أكد أن هذا التوقيع يشبه تركيب محرك جديد فائق القوة للعلاقات بين الصين واليونان، حيث سيضخ قوة دافعة طويلة الأجل وقوية فى التعاون البراجماتى بين البلدين.

وأضافت أن اليونان باعتبارها نقطة التقاء مهمة لطريق الحرير البرى وطريق الحرير البحري، هى شريك طبيعى فى بناء الحزام والطريق، وأن ميناء "بيريه" اليونانى هو نموذج التعاون الصينى اليونانى.

وأكدت هوا تشون يينغ أن البناء المشترك للحزام والطريق رمز مهم للالتزام بالتعددية، بالإضافة إلى كونه استكشافا مفيدا لتحسين الحوكمة العالمية وتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.