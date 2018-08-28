الصين تدعو المجتمع الدولى للقيام بدور بناء فى حل قضية الروهينجا بميانمار

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين أن ممارسة الضغط ليس مفيدا فى حل قضية مسلمى الروهنجيا فى ميانمار، داعية المجتمع الدولى إلى القيام بدور بناء فى حل القضية عن طريق الحوار والمشاورات.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" اليوم /الثلاثاء/ خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعى فى حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية" وأنه ينبغى محاكمة قيادات فى الجيش بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وقالت هوا تشون ينغ "إن الخلفية التاريخية والدينية والعرقية لقضية "راخين" (أزمة مسلمى الروهنجيا فى إقليم راخين بميانمار) معقدة للغاية، وأعتقد أن النقد الأحادى أو ممارسة الضغط ليس مفيدا فى الواقع لحل المشكلة".

وأضافت "أن ميانمار وبنجلاديش حققتا مؤخرا تقدما إيجابيا فى المحادثات (المتعلقة بعودة اللاجئين) .. مشيرة إلى أنه فى ظل هذه الظروف ينبغى على المجتمع الدولى أن يواصل القيام بدور بناء فى تعزيز جهود ميانمار وبنجلاديش لحل قضية إقليم راخين بشكل مناسب عن طريق الحوار والمشاورات".