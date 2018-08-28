"الصحة" تعالج مرضى "التأمين الصحى" فى المراكز المتخصصة بأسعار الهيئة

أكد الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تم اليوم الإثنين توقيع عقد مع هيئة التأمين الصحى برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والذى يضمن تقديم الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحي فى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بعقد موحد بلائحة أسعار الهيئة لعام 2017 .

وقال الدكتور القاصد، فى بيان اليوم، إن العقد المبرم مع الهيئة سوف يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمريض بجودة عالية بما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار الحالية ومنع تراكم أخرى جديدة بالإضافة إلى توفير العجز فى المستلزمات الطبية والأدوية مضيفاً أن العقد شامل تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية كالجراحات المتقدمة والأورام وزراعة الكبد والكلى.

وأوضح مساعد الوزير، أنه كان يتم تقديم الخدمات الطبية في ما سبق بلائحة أسعار 2002 والتي كانت عاجزة عن تغطية بعض الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي فكان لابد من إحداث بعض التعديلات التى من شأنها تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية لمرضى التأمين الصحى بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة.