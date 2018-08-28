التأمين الصحى ببنى سويف ينظم برنامجا لتنمية مهارات ممرضات الصحة المدرسية

بنى سويف أيمن لطفى

ينظم فرع بنى سويف للتأمين الصحى برنامجا تدريبيا لتنميه مهارات تمريض الصحه المدرسية على مدى ثلاثة أيام.

وأشار بيان للفرع إلى أن البرنامج بدأ تنفيذه اليوم بقاعه التدريب بمبنى إدارة الفرع بمدينة بنى سويف بكلمه للدكتورعصام السباعى مدير عام الفرع بنى سويف للتأمين الصحى وحضور الدكتورةعبير شعبان مدير إدارة التدريب.

وأوضح البيان أن البرنامج سوف يستمر ثلاثة أيام و يشمل ( محاضرات للأطباء هبه الله رضا مدرس بكليه الطب جامعه بنى سويف عن التغذية العلاجيه بين تلاميذ المدارس، دكتور هاله صلاح الدين مسئول الاسنان بالفرع " الوقايه بالاسنان بين تلاميذ المدارس، سميرة محمد إبراهيم مدير عام الطب الوقائى سابقا " الوقايه والاجراءات التمريضية للتعامل مع الامراض المعدية وكيفية اكتشافها، صفاء سليمان مدرس بكليه التمريض جامعه بنى سويف " الاسعافات الاوليه، والدكتورة مرفت عبدالقادر مدرس بكليه التمريض جامعه بنى سويف " مضاعفات مرض السكر بين تلاميذ المدارس، والدكتورة صفاء عوض الله مدرس بكليه الطب جامعه بنى سويف " أمراض العيون فى السن المدرسي".