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البيئة تستعد لمواجهة تلوث الهواء بكفر الشيخ الناتج عن حرق قش الأرز

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:09 ص
البيئة تستعد لمواجهة تلوث الهواء بكفر الشيخ الناتج عن حرق قش الأرز
كتبت آية دعبس
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تنفذ وزارة البيئة أنشطة مكثفة استعدادا لنوبات تلوث الهواء الحادة ومنظومة التعامل مع قش الأرز بالمحافظات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتكليفات الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة  بمضاعفة وتكثيف الجهود خلال بدء فترة ذروة الحصاد لمحصول الأرز.

حيث واصل فرع طنطا تسليم المعدات ذات قيمة الايجار الرمزية للشباب ليصل عدد المعدات المؤجرة بمحافظة كفر الشيخ إلى ( ٧٣ ) معدة من مكابس وجرارات ومفارم، كما تم فتح عدد ( ٢٩ ) موقع للشباب مطابق للاشتراطات يتم حصول الدعم فى نهاية موسم الحصاد على ٥٠ جنيه مقابل كل طن يتم جمعه وتتواصل المجهودات يوميا خلال فترة السحابة، حيث تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين عدم التهاون عن الابلاغ عن اى مخالفات لحرق قش الأرز.

 وعلى مستوى رفع الوعى البيئى، تم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمركزى الرياض وسيدى سالم من حملات توعية ميدانية وندوات توعية بالتعاون مع الزراعة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ للتوعية بالقيمه المضافه للمخلفات الزراعية وكيفية استثمار الدعم المقدم من وزارة البيئة للشباب وكيفية تحويله إلى مشروع اقتصادي يحافظ على البيئة وعلى مستوى الدعم المقدم من خلال توفير المعدات لجمع قش الأرز .


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قش الارز

البيئة

التوعية بحرق قش الارز

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