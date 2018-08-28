اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الثلاثاء، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز عمل وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وتقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية، وتصريح رئيس شركة فالكون بتخصيص طاقم حراسة خاص للمنتخب ولمحمد صلاح، بعد استئذان اتحاد الكرة، وإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.