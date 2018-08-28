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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:33 م
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استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون إقصاء ترامب من منصبه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:09 م
استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون إقصاء ترامب من منصبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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بينت نتائج استطلاع للرأى العام فى الولايات المتحدة أن 44 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إطلاق الكونغرس لعملية إقصاء الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

ويشير الاستطلاع، الذى أجرته مؤسستا "أكسيوس" و"سورفى مانكي"، ونشر موقع "هيل" الإعلامى الأمريكى نتائجه، إلى أن 79 بالمئة من مؤيدى الحزب الديمقراطى و9 بالمئة من مؤيدى الحزب الجمهورى يؤيدون بدء عملية لإقصاء ترامب. كما يؤيد هذه الفكرة 49 بالمئة ممن لا يؤيدون أيا من الحزبين.

وأعرب 64 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم عن قناعتهم بأن ترامب كان على معرفة بالمخالفات التى ارتكبها مساعده السابق مايكل كوهين، وقد يكون له ضلع فيها.

وجرى استطلاع الرأى فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى، وشارك فيه 4362 مواطنا أمريكيا تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

وأطلقت دعوات لبدء عملية إقصاء الرئيس دونالد ترامب من منصبه فى الدوائر السياسية الأمريكية، وخاصة من جهة الديمقراطيين، بعد أن اعترف مساعده السابق مايكل كوهين بالاحتيال والتهرب من الضرائب ومخالفة قواعد الحملة الانتخابية.

ونفى الرئيس ترامب وجود أى صلة له بمخالفات كوهين، وحذر من أزمة اقتصادية كبرى فى الولايات المتحدة فى حال إقصائه من منصبه.


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