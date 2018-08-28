إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطهطا سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بناحية قرية القبيصات دائرة مركز شرطة طهطا على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار، وتم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "أحمد خ و" 55 سنة مزارع و"حلمي أ خ" 18 سنة عامل و"منار أ خ" 17 سنة ربة منزل و"تيسير أ خ" 16 سنة ربة منزل و"هويدا ع ع" 48 سنة ربة منزل و"جوهر ح خ" 27 سنة عامل مصابين بـ"جروح رضية بفروة الرأس".

وبين طرف ثان "محمد أ ال" 28 سنة عامل و"علي م ال" 45 سنة عامل مصابان بـ"كدمات متفرقة بالجسم" و"حمد خ ال" 17 سنة عامل و"عبد المعين م ال" 35 سنة عامل غير مصابين، الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، واتهما كل منهما الأخر بالتعدي علي بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وأضاف الأول من الطرف الأول بقيام الأول من الطرف الثاني بإلقاء بعض النيران مما أدي لاحتراق سطح منزله المسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، " تم إخماده "، وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7263 جنح المركز لسنة 2018، وجاري العرض على النيابة العامة.