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"أضرار التدخين على الأمهات" فى قافلة لجامعة المنوفية بكمشيش

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:27 م
"أضرار التدخين على الأمهات" فى قافلة لجامعة المنوفية بكمشيش جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة تثقيفية بالتعاون مع كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على القوافل من كلية التمريض إلى الوحدة الصحية كمشيش مركز تلا وبالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية.

 

وأكد المحاضرون فى القافلة، على أن أكبر خطر يؤثر على الرئتين هو التدخين، لأنّ السيجارة تحتوى على العديد من المواد الكيميائية الضارة بجسم الإنسان مثل النيكوتين، وعند استنشاقه تدخل هذه المواد إلى الجسم، ممّا يسبب خللًا فى العديد من أجهزة الجسم أبرزها الجهاز التنفسى، بحيث يحول دون قيامه بوظائفه على أكمل وجه، وبالنسبة للرئتين فهما تفقدان القدرة على تصفية الغازات.

 

وأوضح المحاضرون، أن الأضرارالتى تلحق بالجهاز التنفسى نتيجة تدخين السجائر هى أضرار بطيئة، وتدريجية، وقاتلة، وتظهر فى اضطرابات فى الجهاز التنفسى مثل الالتهابات والإنفلونزا، كما يتسبب بحالة تعرف باسم انتفاخ الرئة، الإصابة بالسعال باعتباره واحد من الطرق التى تستخدمها الأنابيب التنفسية كردّ فعل للتخلّص من الأوساخ والكائنات المسببّة للمرض، ولكن التدخين يضعفها إلى حد كبير فيؤدى استنشاقه إلى إحداث تلف فى الأهداب والأنابيب التنفسية وتصبح وظيفتها فى تباطؤ مستمر لحين توقفها،شارك فيها الدكتورة آمال السيد شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتورة فاتن  علام والدكتورة شيماء عبد الهادى.

 


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