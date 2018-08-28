أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 - 8 -2018





إيقاف تداول 13 شركة



قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.



وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، النصر للملابس والمنسوجات- كابو، المصرية للمنتجعات السياحية، الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود، السويس للأسمنت، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، الملتقى العربى للاستثمارات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، القاهرة للخدمات التعليمية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أجواء للصناعات الغذائية.





البورصة تربح 12.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.962 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 320 مليون ورقة مالية بقيمة 905 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.94% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.13%، والعرب على 7.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.64%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.3 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 15606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 15389 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% عند مستوى 743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.