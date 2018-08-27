وزير الزراعة يقرر تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مشروع غرب المنيا

كتب عز النوبى

أصدر الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قرارا وزاريا يحمل رقم 1102لسنة 2018 ، بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أعمال مشروع غرب غرب المنيا.

وتضم اللجنة فى عضويتها "رئيس مركز بحوث الصحراء ، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، مدير معهد بحوث البساتين، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، رئيس قطاع الزراعة الآلية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذى للمشروع .