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وزير الأوقاف يناقش مع مدير مكتب الزكاة الكويتى بالقاهرة المشروعات الخيرية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:40 م
وزير الأوقاف يناقش مع مدير مكتب الزكاة الكويتى بالقاهرة المشروعات الخيرية د. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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استقبل وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، إسماعيل الكندري مدير مكتب الزكاة الكويتى بالقاهرة لمناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة وخاصة ما يتصل ببناء المساجد.

كما تم مناقشة استضافة مجموعة من الطلاب الوافدين الذين يرعاهم بيت الزكاة الكويتى فى الدورات التثقيفية التى تقيمها وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين بمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمحافظة الإسكندرية، وذلك على فوجين، الأول يشمل 80 طالبًا وافدًا من مختلف دول العالم ، والثانى يشمل 80 طالبًا وافدًا من مختلف دول العالم، فى إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة.

 

 


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الاوقاف

مكتب الزكاة

المشروعات الخيرية




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