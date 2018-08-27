وزيرة خارجية روندا تزور لبنان فى إطار ترشحها للمنظمة الدولية للفرانكفونية

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استقبل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، ظهر اليوم الإثنين، وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو، والتى تقوم بزيارة إلى لبنان فى إطار مساعيها للحصول على الدعم الدولى لتولى منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت موشيكيوابو، فى تصريح صحفى عقب اللقاء: "إنه لمن دواعى سرورى أن أزور لبنان، وقد أتيت للقاء القيادات العليا فى البلاد، كجزء من ترشحى لمنصب أمينة عامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، ويشرفنى جدا الاستقبال الذى حظيت به، ليس فقط من قبل القيادات، ولكن أيضا من الشعب اللبنانى".

وأضافت: "أنا مرشحة من إفريقيا، وكان من المهم بالنسبة إلي، قبل انعقاد القمة فى شهر أكتوبر المقبل بأرمينيا، والتى ستنتخب أمينا عاما للمنظمة، أن آتى إلى لبنان، هذا البلد الذى يمثل الفرانكوفونية فى هذا الجزء من العالم، والذى يرتبط ارتباطا وثيقا وتاريخيا بالعالم الفرانكوفوني".

وتابعت: "نحن كأفارقة نعتبر اللبنانيين إخوانا لنا، فهم متواجدون تقريبا بكل مكان فى إفريقيا، وبالتالى فإنه بعيدا عن إطار الدولة، هناك أيضا روابط اجتماعية وأخوية دفعتنى للقيام بهذه الزيارة.. لقد التقيت للتو رئيس الوزراء اللبناني، وصباحا التقيت رئيس مجلس النواب، وسأزور كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وأنا أقدر كثيرا حسن الاستقبال الذى وجدته هنا فى بيروت".

واختمت: "أقدم نفسى كمرشحة للأمانة العامة للفرنكوفونية بهدف تنشيط هذه المنظمة، فنحن مؤسسة كبيرة لديها تنوع غنى جدا، وأنا أطمح لرفع منظمتنا إلى مصاف البحث فى القضايا الدولية، وأن تكون أيضا أكثر حضورا إلى جانب الدول الأعضاء والحكومات، وهذا أحد أسباب زيارتى للدول الفرنكوفونية قبل القمة، وليس لدى أى شك فى دعم لبنان لترشحى".