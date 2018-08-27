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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:05 م
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"نتانياهو" يشترط التطبيع مع الدول العربية لتحقيق السلام مع فلسطين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:39 م
"نتانياهو" يشترط التطبيع مع الدول العربية لتحقيق السلام مع فلسطين بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
(أ ف ب)
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يرى بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن طريق السلام مع الفلسطينيين يشترط أن يكون من خلال "تطبيع" العلاقات مع دول عربية اعتبر أنها تواجه كإسرائيل تزايدا للنفوذ الإيرانى.
 
وصرح نتانياهو فى مقابلة مع الاذاعة العامة الليتوانية، إن العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الان ليس كعدو لها بل كحليف لا يمكن الاستغناء عنه فى التصدى للعدوان الإيرانى.
 
وأضاف أنه نشأ من ذلك تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام، معتقدا أنه إذا كان هناك سلام مع العالم العربى الأوسع، فسيساعد ذلك فى التوصل لسلام مع الفلسطينيين.
 

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