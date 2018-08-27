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"مياه وصرف القليوبية" تطور عددا من محطات المعالجة للارتقاء بمستوى الخدمة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:40 ص
"مياه وصرف القليوبية" تطور عددا من محطات المعالجة للارتقاء بمستوى الخدمة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بأنه تم تطوير عدد من محطات معالجة الصرف الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع أداء تشغيل وصيانة المحطات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة لتطبيق معايير الجودة.

 

وقال المهندس مصطفى مجاهد، إنه تم رفع كفاءة محطة معالجة سرياقوس لتعمل بكامل طاقتها 10 آلاف م3/يوم، لخدمة حوالى 44 ألف نسمة بقرى الوحدة المحلية(سرياقوس) بمركز الخانكة، وتم رفع كفاءة محطة معالجة سسل لتعمل بكامل طاقتها 12 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 150 ألف نسمة بمدينة شبين القناطر وبعض قرى المركز، بجانب رفع كفاءة شبكات صرف صحى مدينة الخصوص وإحلال وتجديد خطوط بأقطار (400 – 500 – 600)، مما أدى إلى تحسين الأداء وتقليل الانفجارات، لخدمة حوالى 150 ألف نسمة بمدينة الخصوص.​

 

 


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