مؤشر البحث العلمى يكشف عن تعاون مصر مع 193دولة لنشر 32 ألف بحث منذ 2015

كتب محمد محسوب

كشف مؤشر البحث العلمى، عن التعاون مع 193 دولة لنشر 32,853 بحث مشترك بين باحثين مصريين وباحثين من دول أخرى خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وفقاً لمنصة تحليل النشر العلمى الدولى Scival .

وأكد المؤشر أن الدول الأوروبية كانت فى مقدمة الدول التى تعاون معها الباحثين المصريين فى نشر الأبحاث، حيث تم نشر 10,926 بحث مشترك مع 46 دولة، تليها الدول الآسيوية حيث تم نشر 8,040 مشترك مع 40 دولة ثم الدول الإفريقية 1,767 بحث مشترك مع 49 دولة، وشمل النشر العلمى المشترك 29 دولة فى أمريكا الشمالية و12 دولة فى أمريكا الجنوبية و18 دولة فى الشرق الأوسط.

يذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.