video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤشر البحث العلمى يكشف عن تعاون مصر مع 193دولة لنشر 32 ألف بحث منذ 2015

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:38 ص
مؤشر البحث العلمى يكشف عن تعاون مصر مع 193دولة لنشر 32 ألف بحث منذ 2015 أكاديمية البحث العلمى - أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق
كشف مؤشر البحث العلمى، عن التعاون مع 193 دولة لنشر 32,853 بحث مشترك بين باحثين مصريين وباحثين من دول أخرى خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وفقاً لمنصة تحليل النشر العلمى الدولى Scival  .

وأكد المؤشر أن الدول الأوروبية كانت فى مقدمة الدول التى تعاون معها الباحثين المصريين فى نشر الأبحاث، حيث تم نشر 10,926 بحث مشترك مع 46 دولة، تليها الدول الآسيوية حيث تم نشر 8,040 مشترك مع 40 دولة ثم الدول الإفريقية 1,767 بحث مشترك مع 49 دولة، وشمل النشر العلمى المشترك 29 دولة فى أمريكا الشمالية و12 دولة فى أمريكا الجنوبية و18 دولة فى الشرق الأوسط.

يذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أكاديمية البحث العلمى يلتقى الباحثين المقبولين بالمدرسة الصيفية فى روسيا

اكاديمية البحث العلمى تحتفل بتخرج 7 شركات تكنولوجية ناشئة اليوم

أكاديمية البحث العلمى تنظم ورشة عمل لتطوير مراكز دعم الابتكار بمصر

المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا

الابتكار

كاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

النشر العلمي

النشر الدولي




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة