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"قمر النهار" يزين سماء مصر والوطن العربى طوال الأسبوع الجارى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:34 م
"قمر النهار" يزين سماء مصر والوطن العربى طوال الأسبوع الجارى القمر الأحدب بالنهار - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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يشرق قمر "ذو الحجة" الليلة بمرحلة الأحدب المتناقص ما يعنى شروقه متأخرا مقارنة بالليلة الماضية ورؤيته بسماء النهار، فوق الأفق الغربى بعد شروق الشمس خلال الأيام المقبلة.

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه مساء اليوم سيرصد القمر الأحدب المتناقص فوق الأفق الشرقى بعد غروب الشمس ببضعة ساعات ويبقى بعد ذلك مشاهدا لبقية الليل ويرصد منخفضا باتجاه الأفق الغربى بعد شروق شمس الثلاثاء 28 أغسطس.

 

وأضافت أن قمر النهار يرصد كل شهر ولكن نظرا لكونه يظهر باهتا مقارنة بالسماء الزرقاء لا يكون ملاحظا مقارنة عندما يكون بسماء الليل، وخاصة فى مرحلة البدر المكتمل، والتى كان آخرها بتاريخ 26 أغسطس عند الساعة 2:56 عصرا بتوقيت السعودية - 11:56 ظهرا بتوقيت غرينتش.

 

وأوضحت أنه خلال الأيام التالية وبعد البدر المكتمل - وهو ما يحدث الآن - فإن القمر الأحدب يشرق متأخرا فى كل ليلة ويغرب متأخرا فى كل نهار بعد شروق الشمس.

 

وأشارت إلى أنه فى العادة الراصدون لا يلاحظون القمر خلال هذه الفترة من الشهر القمرى، والتى تشمل مرحلة التربيع الأخير وهلال القمر المتناقص قبل شروق الشمس، وهذا أحد الأسباب التى تجعل معظم الراصدين غالبا لا يرون القمر خلال النهار.

 

ويوم بعد يوم فإن إضاءة قرص القمر تتناقص ويزداد ارتفاعه فى سماء النهار إلى أن يصل مرحلة التربيع الأخير بعد حوالى أسبوع من الآن، ويرصد أيضا بعد شروق الشمس ويستمر فى حركته حول الأرض إلى أن يصل مرحلة المحاق أو الاقتران لشهر محرم 1440.

 


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