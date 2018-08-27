عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 84044 حاجا مصريا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم، 84044 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 74190 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 6449 حالة فى المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 242 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 189 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 53 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 35 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 205 غسلات كلوية، كما انه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوي بإجمالى 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا الى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أى أمراض معدية إلى مصر مع عودة الحجاج.