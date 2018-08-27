صور.. محافظ بورسعيد يهنئ أبطال "شباب فى عين الرسول" بنجاح العرض

بورسعيد- السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العرض المسرحى "شباب فى عين الرسول" بمركز بورسعيد الثقافى وسط عدد كبير من أبناء المحافظة وبحضور الدكتور عادل عبدة، رئيس قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية بوزارة الثقافة والمخرج محمد الدسوقى، المستشار الثقافى والمشرف العام للأنشطة الثقافية والفنية ببورسعيد والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من الأجهزة التنفيذية والدينية.

وقال "الغضبان" إن بورسعيد شرفت بوجود كوكبة النجوم الكبار المشاركين فى العرض والذين تباروا للتألق على أرض بورسعيد مدينة البطولة، مؤكدًا أن بورسعيد قدمت تضحيات عظيمة للدفاع عن الوطن فى مواجهة أعدائه بحروب العصر الحديث وانتصرت على قوى العدوان الثلاثى فى حرب 1956.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الشباب المصرى رفع اسم مصر عاليًا على مر العصور والأجيال وحفر اسمه فى سجلات البطولة والفداء .

وعقب انتهاء عرض "شباب فى عين الرسول" والذى أقيم على مسرح المركز الثقافى والترفيهى، وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الصعود للمسرح وتقديم التهانى لنجوم وفنانى العرض على نجاحه ببورسعيد ونقل للجميع شكر وامتنان أهالى بورسعيد على عطائهم الفنى المميز، وأعلن المحافظ عن استمرار عرض المسرحية على مسرح المركز الثقافى لمنح الفرص لأهالى المدينة للاستمتاع به خلال الأيام المقبلة.

وشارك فى العرض الفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير والمنشد الدكتور أحمدالكحلاوى، والفنانة القديرة مديحة حمدى والفنان أحمد عزمى والفنانة أيمان أمام، ونخبة من فنانى المسرح والسينما والتليفزيون الشباب ومجموعة كبيرة من كبار الفنانين بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة.