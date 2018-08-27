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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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صور..رئيس مدينة الزينية يشكل لجنة لمعاينة 4 منازل ظهر فيها النمل الأبيض

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:07 م
صور..رئيس مدينة الزينية يشكل لجنة لمعاينة 4 منازل ظهر فيها النمل الأبيض رئيس مدينة الزينية يشكل لجنة لمعاينة 4 منازل ظهر فيها النمل الأبيض
الأقصر – أحمد مرعى
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شكل عبد المحسن ربيع رئيس مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، لجنة بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمعاينة 4 من منازل الاهالى بقرية المدامود قبلى التى أشتكى أصحابها من ظهور النمل الأبيض بها، وبمعاينة اللجنة للمنازل تم التأكد من أصابتها بالنمل الأبيض وادت الاصابات لتأكل  اجزاء من الابواب والشبابيك وارجل الدواليب لذلك تم التعامل معها بأستخدام المبيدات المخصصة وأعمال التطهير والقضاء عليه.

وأوضح عبد المحسن ربيع – في بيان صحفي - أنه بمجرد تلقى شكوى المواطنين وبناءاً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر تم تشكيل اللجنة للتدخل السريع وعدم السماح بأنتشار الأصابة للمنازل المجاورة ، وسيتم التدخل من قبل اللجنة بمجرد ظهور أى حالة أصابة بأى من منازل الأهالى بكافة القرى التابعة لمدينة الزينية.

رئيس مدينة الزينية يشكل لجنة لمعاينة 4 منازل ظهر فيها النمل الأبيض
رئيس مدينة الزينية يشكل لجنة لمعاينة 4 منازل ظهر فيها النمل الأبيض

 

جانب من انتشار النمل الابيض في منازل بالزينية
جانب من انتشار النمل الابيض في منازل بالزينية

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الابيض بمنازل الاقصر
الزراعة تواصل مكافحة النمل الابيض بمنازل الاقصر

 

اثار النمل الابيض في منازل قرية المدامود
اثار النمل الابيض في منازل قرية المدامود

 

 


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