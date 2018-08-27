صور.. "جنينة" و "عادل" يستقبلان حجاج بيت الله الحرام العائدين بالورود

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

استقبل الطيار أحمد جنينة رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة، بالورود فى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى.

وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى قد تفقد، اليوم الإثنين، الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، والمخصصة لنقل وعودة الحجاج إلى الأراضى المقدسة، للاطمئنان على الإجراءات المتبعة لإنهاء اجراءات الحجاج.

ويذكر أن مصر للطيران قد نقلت حتى أمس الأحد 5600 حاجًا إلى أرض الوطن على متن 29 رحلة جوية.