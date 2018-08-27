صور..المرور يشن حملات رادار لضبط السرعات الجنونية على الطرق لمنع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الادارة العامة للمرور، حملات علي الطرق السريعة مثل حملات الرادار الثابتة والمتحركة للإلتزام بالسرعات المقررة، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات إزالة الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية وحملات ضبط التوك توك.

وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بعدم خروجه إلا بعد ترخيصه، مع الدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية لتسيير الحركة المرورية وضبط المخالفين وتنفيذ قانون المرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وتأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة حرصا على سلامة مرتادى الطرق والمواطنين.