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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:02 م
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شقيقان يقتلان عاملا بعد ضبطه متلبسا بممارسة الرذيلة مع شقيقتهما بالقليوبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:52 م
شقيقان يقتلان عاملا بعد ضبطه متلبسا بممارسة الرذيلة مع شقيقتهما بالقليوبية جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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نجحت مباحث القليوبية، فى كشف غموض اختفاء عامل منذ 3 أشهر، حيث تبين مقتله على يد أشقاء عشيقته بعد ضبطه متلبسا بممارسة الرذيلة معها، وألقوا بجثته بترعة بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة وتولت النيابة التحقيق. 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغاً من المقدم هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بورود بلاغ من أسرة "ع. س. م" يفيد تغيبه عن المنزل، وتحرير محضر ملحق بالواقعة برقم 3302، وأفادوا بمواصفاته التقريبية، وملابسة التى كان يرتديها أثناء خروجه من منزله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبعد 3 أشهر، تبلغ لمديرية أمن القليوبية بلاغا من قوات أمن الغربية مفاده العثور على جثة بالمياه بنفس المواصفات التقريبية التى أدلت بها أسرة المجنى عليه، وباستدعائهم تعرفوا عليه.


وتوصلت التحريات أن المتهمين هم "ع. إ" وشقيقه "أنور. إ" و شقيقتهما "س. إ" وتبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بالثالثة، وحينما ضبطه المتهمان الأول والثانى يمارس الرذيلة مع شقيقتهما قتلوه وألقيا بجثته فى الترعة للتخلص منه، تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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