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رئيس هيئة قضايا الدولة: نحقق فى 4 ملايين قضية أمام جميع المحاكم المصرية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:57 م
رئيس هيئة قضايا الدولة: نحقق فى 4 ملايين قضية أمام جميع المحاكم المصرية المستشار حسين عبده خليل - رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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تباشر هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، القيام بالدور المنوط بها وفق أحكام الدستور والقانون وفى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية.

 

وقال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، إن جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتى بلغ عددها (أربعة ملايين قضية) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية، تزود عن الدولة المصرية والحق والمال العام حفاظًا على أموال الشعب المصرى العظيم.

 


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