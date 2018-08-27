خارجية ألمانيا تهاجم "ترامب" وتعرب عن انزعاجها من سياسته مع أوروبا

هاجم هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى، اليوم الإثنين، من جديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، معتبرا أن السياسة التى ينتهجها "ترامب" حيال أوروبا مزعجة للغاية.

وقال "ماس" خلال اجتماع لدبلوماسيين رومانيين فى بوخارست، أن أوروبا تشعر بالانزعاج عندما يقدّم ترامب أوروبا على أنها عدوّ للولايات المتحدة مثلها مثل روسيا أو الصين، أو حتى يشكّك فى حلف شمال الأطلسى، مضيفا أنه هذا يعد أمرا عبثيا ويتعيّن على الاتحاد الأوروبى القلق بشأن الرد على الرسوم الجمركية الأميركية التى يتم تبريرها بأسباب تتعلّق بالأمن القومى.

ولفت الوزير الألماني إلى أن هذه "العبثية" ربما تجسّد عمليا واقعا جيوسياسيا جديدا، مضيفا إن شعار "+أميركا أولاً+ كان بمثابة جرس إنذار. ردّنا عليه يجب أن يكون +أوروبا متحدة+".