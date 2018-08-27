حملة مكبرة لضبط التكاتك غير المرخصة بالقليوبية

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على التكاتك غير المرخصة، والسيارات التي تسير عكس الاتجاه، كذالك إزاله كافه الإشغالات بالطرق لتيسير حركة مرور المواطنين بمدينة شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن ضبط 38 توك توك، وسحب 34 رخصة، وضبط 6 سيارات تسير عكس الاتجاه، كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق، و62 إشغالا فورية، كما تم رفع 15 طن قمامة.

وأكد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، على كافة القوات بضرورة رفع كافة الإشغالات من منطقة عرابي بشبرا الخيمة، وإزالة كافة التعديات على الأرصفة والطريق العام لتيسير حركة المرور والمشاه ، وأيضا التنسيق مع مجلس المدينه لرفع القمامات المتواجده بنهر الطريق ، وكذا ضبط كافة الدراجات النارية و التكاتك غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.