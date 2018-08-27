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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:06 م
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حبس الجرانش لحيازته 150 كيلو بانجو وحشيش لترويجه بمنيا القمح فى الشرقية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:16 م
حبس الجرانش لحيازته 150 كيلو بانجو وحشيش لترويجه بمنيا القمح فى الشرقية المتهم عقب القبض عليه
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح، بمعرفة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف محمد المراكبى، رئيس النيابة، اليوم، حبس تاجر مخدرات شهرته الجرانش، أربعة أيام لحيازته 150 كيلو من مخدر البانجو، و200 جرام حشيش، وضبط بحوزته بندقية و4 طلقات.

 

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية للرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، عن قيام" محمود إ" 55 سنة وشهرته الجرانش مقيم الصنافين دائرة المركز، بترويج كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه.

 

وبعد إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها الرائد محمد فؤاد، ومعاونيه النقباء أحمد بنديرى، وأحمد شويخ، ومحمد عليوة، وملازم أول على رءوف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 150 كيلو وجرام وفرشين حشيش وزن 200 جرام وبندقية و4 طلقات، ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.


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