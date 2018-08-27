video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة النهضة تستعد للعام الدراسى الجديد بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:23 م
جامعة النهضة تستعد للعام الدراسى الجديد بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة
وائل ربيعى
إضافة تعليق
عقد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة اجتماعاً موسعاً بعمداء كليات الجامعة ، استعرض فيه الاستعدادات الكاملة لكافة الكليات لاستقبال العام الجديد 2018/2019 في سبتمبر القادم .
 
ناقش الاجتماع خطط كافة الكليات للتوأمة مع مستقبلاتها من الجامعات الأجنبية المرموقة والمصنفة دولياً، وانتظام كافة الكليات في تنفيذ خطط المشاركة المجتمعية في مجتمع الصعيد كل في تخصصه، والأنشطة البحثية من خلال بحوث أعضاء هيئة التدريس أو من خلال المركز البحثي للجامعة .
 
وتطرق الأجتماع استقبال الجامعة لعدد من الشخصيات العامة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2019   وانتظام كافة الكليات في إعداد الجداول الدراسية واستكمال حاجتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 
كما استعرض الاجتماع طرق تطوير نظم الامتحانات لكافة كليات الجامعة ليصبح أمتحاناً إلكترونياً خلال الفترة القادمة ودراسة توفير الآليات التنفيذية التي تضمن نجاح تطبيق هذه التجربة .
 
وتطرق الاجتماع  لتطوير أساليب دعم الطلاب المتعثرين دراسياً على المستوي الأكاديمي من خلال تخصيص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من استطلاعات الرأي التي تجريها الجامعة علي الطلاب لتقيييم منظومة التعليم بكافة عناصرها للاستفادة منها .
 
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من وسائل التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصال المتوفرة بالجامعة علي مستوي متميز بالشكل الذى يخدم مصلحة الطالب. 
 
وفى نهاية الاجتماع اكد الملاحى علي ضرورة  استكمال كافة احتياجات الكليات ومتطلبات الصيانة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف،إضافة إلى تنظيم كافة الكليات لفعاليات تعريف الطلاب الجدد بإمكانيات الجامعة ونظام التعليم بها لمساعدة الطلاب علي سرعة التكيف مع نظام التعليم بالجامعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة النهضة تختتم البرنامج التدريبى لطلاب الجامعات العربية

ندوة علمية بجامعة النهضة بعنوان "الأشعة النووية وتطبيقاتها السلمية"

جامعة النهضة

العام الدراسى الجديد

توامة مع الجامعات الاجنبية




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة