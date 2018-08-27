جامعة النهضة تستعد للعام الدراسى الجديد بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية

وائل ربيعى

عقد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة اجتماعاً موسعاً بعمداء كليات الجامعة ، استعرض فيه الاستعدادات الكاملة لكافة الكليات لاستقبال العام الجديد 2018/2019 في سبتمبر القادم .

ناقش الاجتماع خطط كافة الكليات للتوأمة مع مستقبلاتها من الجامعات الأجنبية المرموقة والمصنفة دولياً، وانتظام كافة الكليات في تنفيذ خطط المشاركة المجتمعية في مجتمع الصعيد كل في تخصصه، والأنشطة البحثية من خلال بحوث أعضاء هيئة التدريس أو من خلال المركز البحثي للجامعة .

وتطرق الأجتماع استقبال الجامعة لعدد من الشخصيات العامة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2019 وانتظام كافة الكليات في إعداد الجداول الدراسية واستكمال حاجتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

كما استعرض الاجتماع طرق تطوير نظم الامتحانات لكافة كليات الجامعة ليصبح أمتحاناً إلكترونياً خلال الفترة القادمة ودراسة توفير الآليات التنفيذية التي تضمن نجاح تطبيق هذه التجربة .

وتطرق الاجتماع لتطوير أساليب دعم الطلاب المتعثرين دراسياً على المستوي الأكاديمي من خلال تخصيص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من استطلاعات الرأي التي تجريها الجامعة علي الطلاب لتقيييم منظومة التعليم بكافة عناصرها للاستفادة منها .

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من وسائل التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصال المتوفرة بالجامعة علي مستوي متميز بالشكل الذى يخدم مصلحة الطالب.

وفى نهاية الاجتماع اكد الملاحى علي ضرورة استكمال كافة احتياجات الكليات ومتطلبات الصيانة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف،إضافة إلى تنظيم كافة الكليات لفعاليات تعريف الطلاب الجدد بإمكانيات الجامعة ونظام التعليم بها لمساعدة الطلاب علي سرعة التكيف مع نظام التعليم بالجامعة.