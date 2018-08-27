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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:14 م
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تحليل المخدرات شرطا لقبول الطلاب بمدن جامعة بنى سويف

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:26 م
تحليل المخدرات شرطا لقبول الطلاب بمدن جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إن تحليل المخدرات أصبح شرطا أساسيا لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، ويخضع له الجميع بنين وبنات دون أى استثناء لأى طالب تحت أى ظرف من الظروف، مؤكداً على استبعاد أى طالب يثبت تعاطيه المخدرات من الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك حرصاً على سلامة زملائه.

وأوضح منصور حسن فى تصريحات له اليوم أن تحليل المخدرات وتوقيع الكشف النفسى سيكون بشكل دورى لطلاب المدن الجامعية وليس مرة واحدة فقط عند التقديم، وذلك لضمان صحة التحاليل.


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