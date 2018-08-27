بيطري بورسعيد: ذبح 2050 رأس ماشية خلال عيد الأضحى

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أنه تم ذبح 2050 رأس من الماشية خلال موسم عيد الأضحى المبارك داخل المجزر النصف آلى الجديد.

وقال الدكتور أمجد يونس مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، فى تصريحات صحفية، أن السبب فى نجاح موسم عيد الأضحى يرجع إلى افتتاح العنبر اليدوى الثانى بفضل الجهود المبذولة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى قدم كل الدعم لتطويره ليواكب مستوى العنبر اليدوى الأول .

وأضاف "يونس" أن آلية العمل داخل المجزر تتم فى منظومة محكمة للكشف الدقيق على الماشية والتأكد من سلامتها حفاظاً على صحة المواطنين فضلا على الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن داخل المجزر.

وفى سياق متصل أكد قيام قسم التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة والسوبر ماركت الكبيرة و ثلاجات حفظ اللحوم بمنافذ البيع التابعة للمحافظة حيث أسفرت الحملات عن ضبط طن وربع لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير محاضر حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيدا لإعدامها .