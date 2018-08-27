انطلاق 246 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة لنقل أكثر من 20 ألف راكب

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 246 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها 20 ألف و681 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 114 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم أمس الأحد انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.