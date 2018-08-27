الفريق مهاب مميش: عبور 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 50 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا PARZAN، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى هولندا.

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيريةMSC JADE بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهه إلى مصر.