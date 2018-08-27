السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

كتب- هاشم الفخرانى

حرص السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن على الترويج للسياحة فى مصر، حيث أجرى زيارة لمرسى علم قبل مغادرته للقاهرة حيث ستنتهى فترة عمله بمصر الشهر المقبل .



جون كاسن

وقال" كاسن" عبر "تويتر": "أحلى غطس فى مرسى علم لمّا تلاقى سمكة قدك 3 مرات بتلف حواليك أحلى سلام لمدرب الغطس .. هنرجع تاني!



كاسن

وقضى "كاسن" 4 أعوام كاملة فى مصر، وتميز بإيجادته للغة العربية وخفة الظل التى اكتسبها من الشعب المصرى، حيث حرض على تناول الأكلات الشعبية المصرية والتقاط العديد من الكلمات الدارجة فى العمية المصرية .