video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:07 م
السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور جون كاسن بمرسى علم
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

حرص السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن على الترويج للسياحة فى مصر، حيث أجرى زيارة لمرسى علم قبل مغادرته للقاهرة حيث ستنتهى فترة عمله بمصر الشهر المقبل .

 

جون كاسن
جون كاسن

 

وقال" كاسن" عبر "تويتر": "أحلى غطس فى مرسى علم لمّا تلاقى سمكة قدك 3 مرات بتلف حواليك أحلى سلام لمدرب الغطس .. هنرجع تاني!

 

كاسن
كاسن

 

وقضى "كاسن" 4 أعوام كاملة فى مصر، وتميز بإيجادته للغة العربية وخفة الظل التى اكتسبها من الشعب المصرى، حيث حرض على تناول الأكلات الشعبية المصرية والتقاط العديد من الكلمات الدارجة فى العمية المصرية .

 

جون كاسن
جون كاسن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ابن البلد" جون كاسن ينهى فترة عمله كسفير بريطانى فى مصر.. منح الدبلوماسية مفهوما جديدا وأصبح أشهر سفير بالقاهرة.. غازل الشباب بلغته العامية وخفة دمه على "تويتر".. ونجح فى الترويج للندن وعزز علاقتها بمصر

بعد 4 سنوات خدمة فى مصر.. "جون كاسن" بطل الدبلوماسية الشعبية يستعد للرحيل.. السفير البريطانى حاز على مليون متابع عبر تويتر.. استخدم العامية ورفض حصر تواصله مع النخبة فقط.. شجع سيد البلد.. وترك عشرات الإفيهات

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار فى المواهب

السفير البريطانى بالقاهرة

السفير البريطانى

جون كاسن

مصر

مرسى علم

بريطانيا




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة