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الرئيس الفيتنامي يؤكد للبرلمان تقديره لدور مصر فى مواجهة الإرهاب

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:07 م
الرئيس الفيتنامي يؤكد للبرلمان تقديره لدور مصر فى مواجهة الإرهاب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج
كتبت : نورا فخرى
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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الفيتناميتران داي كوانج، مع الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، كان مثمرا جدا وبالغ الأهمية، لاسيما وأن فيتنام نموذج واعد في النمو الاقتصادي واهتمت بالتعليم كقاطرة لإحداث النهضة.
 
وأضاف حسب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب اللقاء، أن الرئيس الفيتنامي أكد تقديره للدور الذي تقوم به في مواجهة الإرهاب، وأيضا الجرائم المنظمة، مشيراً إلي أن مصر دوله لها دور مؤثر ليس على المستوي الاقليمي إنما الدولي أيضا، بالإضافة إلي أن الرسائل التي تؤكد الحرص الشديد من الدولة الفتنامية علي العلاقات القوية بين البلدين.
 
وتابع حسب الله، أن الرئيس الفيتنامي تحدث عن الجلسة الهامة التي عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين والتي شهدت تفاهمات والاتفاق علي تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
 
وتابع حسب الله، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أكد حرص مصر علي دعم فيتنام وتعزيز العلاقات بين البلدين والتي وصفها بـ"التاريخية" حيث كانت القاهرة من أولي الدول الداعمة لاستقلال فيتنام بعد إعلان الاستقلال.
 
وأشار حسب الله، إلي أن اللقاء شهد الاتفاق علي تشكيل جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بالإضافة إلي توجية الرئيس الفيتنامي الدعوة لرئيس البرلمان لزيارة فيتنام.
 
 
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (1)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (11)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (12)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (13)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (14)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (15)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (16)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (17)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (9)
 

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج (10)
 
 
 
 

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