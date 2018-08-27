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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:09 م
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الرئيس الأفغانى: روسيا تؤجل محادثات السلام مع طالبان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:07 م
الرئيس الأفغانى: روسيا تؤجل محادثات السلام مع طالبان أشرف غنى - الرئيس الأفغانى
رويترز
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قال مكتب الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الاثنين، إن روسيا وافقت على تأجيل محادثات السلام المتعددة الأطراف مع حركة طالبان بعد أسبوع من موافقة الحركة على دعوة لحضور قمة فى موسكو فى الرابع من سبتمبر المقبل.
 
ودعت روسيا 12 بلدا وحركة طالبان إلى محادثات سلام فى موسكو الشهر المقبل، ورغم قبول الحركة للدعوة فقد رفضتها حكومة كابول بدعوى أن مثل هذه المحادثات يجب أن تقودها أفغانستان.
 
وقال مسؤول كبير فى مكتب الرئيس الأفغانى، إن الرئيس تحدث إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، لتسوية الخلافات وضمان إجراء المحادثات مع طالبان في وجود الحكومة الأفغانية.
 
وأضاف المسؤول أن لافروف طمأن غنى بأن مواعيد القمة سيتم تغييرها لضمان مشاركة أفغانستان.
 
وقال الرئيس الأفغانى على تويتر، أنه جرى إتخاذ قرار بتأجيل اجتماع موسكو لمزيد من التحضير ولكى يكون فعالا حتى تديره وتستضيفه الحكومتان الأفغانية والروسية معا.
 

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