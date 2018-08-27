الجيش اللبنانى: الطيران الحربى الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

/أ ش أ/

اخترقت طائرات استطلاع وأخرى حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية، أعلى عدد من بلدات منطقة الجنوب، ونفذت طيرانا دائريا واستطلاعيا لفترات متفاوتة شملت مختلف المناطق اللبنانية وعلى وجه الخصوص المناطق الجنوبية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الاثنين- أن 4 طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء فوق بلدتى كفركلا والناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبنانى والشوف والبقاع الغربى.

وأضافت أن 6 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدتى رميش وكفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، خاصة جنوب لبنان.