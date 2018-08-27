"التعليم" تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى الأحد

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الإدارة العامة للمكتبات سوف تنظم التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى على مستوى الجمهورية، تحت إشراف هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والتى تقام باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة فى الفترة من يوم الأحد الموافق 26/8/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 30/8/2018.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، فى بيان للوزارة، أن المسابقة تتم بمشاركة موجهى العلوم، وعلم النفس والتربية النفسية، وموجهى المكتبات، حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة هذا العام (248) طالبًا وطالبة من (16) مديرية تعليمية، وهي (الجيزة، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، مرسى مطروح، المنيا، الغربية، بورسعيد، القاهرة، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ، سوهاج).

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة سمية صديق، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة، وتشجيع التلاميذ والطلاب علي ارتياد المكتبات لإشباع ميولهم والتعرف علي احتياجاتهم وطموحاتهم، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسين حالتهم النفسية، وإثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة لهم، وتوعية الطلاب والتلاميذ بقضايا المجتمع والأحداث الجارية.

كما أشارت إلى أن المسابقة هذا العام تتضمن مناقشة موضوعين هامين وهما: غرس المثل العليا، والقيم والأخلاق في نفوس التلاميذ والطلاب، وإعادة تدوير القمامة للحد من تلوث البيئة.