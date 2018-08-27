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التحقيق مع صاحب مطعم فى اتهامه ببيع لحوم فاسدة للمواطنين بالعجوزة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:32 ص
التحقيق مع صاحب مطعم فى اتهامه ببيع لحوم فاسدة للمواطنين بالعجوزة لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة ، التحقيق مع صاحب مطعم، لاتهامه ببيع لحوم فاسدة للمواطنين بالعجوزة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، ورود معلومات لمباحث التموين بالجيزة تفيد، قيام  " ز. أ " صاحب مطعم بدائرة القسم بتجميع كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تدويرها وتقديمها وجبات لرواد المطعم. 
 
وبمداهمة المطعم تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 310 كيلوجرامات من اللحوم، ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 50 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر. 
 

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