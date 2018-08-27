"الإحصاء" يكشف: 1089 حالة وفاة فى 2017 بسبب الإعتداء معظمهم ذكور

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن عام 2017 سجل 1089 حالة وفاة بسبب الاعتداء معظمهم ذكور.

وأظهرت البيانات أن عدد الذكور التى توفت بسبب الاعتداء خلال العام الماضى بلغ 903 متوفٍ من جملة 1089 شخص توفوا بهذا السبب، مقابل 186 أنثى توفت بسبب الاعتداء، وجاءت المفاجأة فى البيانات الإحصائية، أن أعلى عدد لحالات الوفاة الذكور بسبب الاعتداء كان فى الفئة العمرية من 20-24 عام، والذى بلغ 147 حالة.

ولم يحدد جهاز الإحصاء فى بياناته نوع الاعتداء الذى توفى بسببه 1089 شخص العام الماضى، وما إذا كان اعتداء جنسى أم اعتداء بالضرب أم كلاهما.

كشفت بيانات الجهاز أيضاً، أن أعلى عدد فى حالات وفاة الإناث بسبب الاعتداء خلال 2017، سُجل فى الفئة العمرية من 5- 9 سنوات، حيث بلغ العدد فى هذا العمر 47 حالة وفاة من إجمالى 186 حالة وفاة لإناث بسبب الاعتداء.

وبشكل عام ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الاعتداء فى الفئة العمرية من 20-24 عام، حيث سجلت تلك الفئة 159 حالة من جملة 1089 حالة وفاة بسبب الاعتداء العام الماضى، وفى المقابل، جاءت الفئة العمرية 1- 4 سنوات الأقل بعدد 3 حالات وفاة.

من الجدير بالذكر، أن إجمالى حالات الوفاة خلال عام 2017 بلغ 547.208 ألف حالة.

وبحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، ننشر تفاصيل حالات الوفاة بسبب الاعتداء خلال العام الماضى طبقاً للنوع والسن، والتى جاءت كالتالى: