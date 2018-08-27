الأموال العامة تضبط فنيين بطلخا لتمكينهما أحد الأشخاص من بناء 3 أدوار مخالفة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب من ضبط إثنين فنيين بدائرة مركز طلخا بالدقهلية لقيامها بتمكين أحد الأشخاص من بناء ثلاث أدوار مخالفة والتربح من جراء ذلك .

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت التحريات عن قيام محمود م. ا 57 سنه فنى شئون هندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، محمد ص. ط 58 سنة، فنى شئون هندسية بذات الحى، مقيمان بمحافظة الدقهلية.

وفى غضون عامى 2014/ 2015 باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع رضا ع.م المقيم بمحافظة الدقهلية الصادر له رخصة ببناء عقار مكون من دور أرضى وأحد عشر أدوار علوية حيث تم تعلية العقار ثلاثة أدور علوية "بدون ترخيص" والخروج عن خط التنظيم ومخالفة الرسومات الهندسية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير دون وجه حق فضلًا عن تعريض حياة المـواطنين للخطر.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.