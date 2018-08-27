أمن أسيوط يحرر عاملا مختطفا ويتمكن من ضبط الجناة قبل دفع الفدية

كتبت دينا الحسينى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط فى كشف غموض وضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وتتمكن من تحرير المختطف.

وتلقى رجال مباحث مركز شرطة ساحل سليم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة البدارى، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالاتصال بها هاتفياً وإبلاغها باحتجاز شقيقها "مؤمن ح.ع" 17 سنة، عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة البدارى، وطلب فدية مالية قدرها 15 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء منتصر عويضة مدير المباحث، لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجناة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة ومكان تواجده.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مرتكب الواقعة "خالد ع.أ" 28 سنة، عامل، ومقيم ببندر ساحل سليم، حيث أمكن ضبطه، وبرفقته "حسن م.ع" 25 سنة، مقيم ببندر ساحل سليم، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش محلى الصنع، 4 طلقات لذات السلاح، وتم تحرير المحتجز وإعادته سالمًا لأهليته.

وباستكمال الفحص، تبين قيام مرتكب الواقعة بضبط شقيق المبلغة المجنى عليه حال محاولته سرقة دراجة نارية من أمام مسكنه، واستغل ما حدث لمساومة المُبلغة على مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقها، ووجه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.