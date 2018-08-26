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وصول 680 حاجا إفريقيا مطار القاهرة بعد تأدية فريضة الحج

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:25 م
وصول 680 حاجا إفريقيا مطار القاهرة بعد تأدية فريضة الحج أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، وفى أول أيام تشغيل الجسر الجوى، والذى تسيره الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة 680 حاجا من حجاج دول إفريقيا فى رحلة ترانزيت عبر مطار القاهرة.

 

ووصل الحجاج على متن طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران حيث وصل 212 حاجا من حجاج دولة مالى و120 من حجاج دولة نيجيريا وعدد آخر من حجاج تونس والسودان وجيبوتى والسنغال.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج الأفارقة، حيث تم تخصيص إحدى صالات الترانزيت بالمطار لحين إقلاع رحلاتهم.

 


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