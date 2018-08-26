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وزير خارجية اليابان: تأجيل زيارة بومبيو لكوريا الشمالية لها مبرراتها

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:26 ص
وزير خارجية اليابان: تأجيل زيارة بومبيو لكوريا الشمالية لها مبرراتها وزير الخارجية اليابانى تارو كونو
واشنطن (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية اليابانى تارو كونو اليوم الأحد، إن تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية "لها مبرراتها".

وأكد كونو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن اليابان ستواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

وقال كونو - خلال تواجده فى مدينة (لوس أنجلوس) الأمريكية - إنه تحدث مع بومبيو هاتفيا، حيث أوضح له نظيره الأمريكى سبب تأجيل الزيارة، كما أكد المسئولان ضرورة عمل المجتمع الدولى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وتحقيق هدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

 


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