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محافظ سوهاج يعلن البدء فى جانبى كوبرى أخميم بالاضاءة الملونة

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:52 ص
محافظ سوهاج يعلن البدء فى جانبى كوبرى أخميم بالاضاءة الملونة كوبري اخميم
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن البدء فى إضاءة جانبى كوبرى أخميم بالإضاءة الملونة لإضفاء لمسة جمالية، وذلك فى إطار الخطة التى وضعتها أجهزة المحافظة للارتقاء بالشوارع والميادين والمعالم التى تتمتع بها المحافظة لتعبر عن المظهر الحضارى.
 
وأوضح صلاح المازنى رئيس حى شرق فى بيان للمحافظة، أنه بناء على توجيهات المحافظ بوضع زمنية لتجميل حى شرق وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى، مناشداً المواطنين الحفاظ على ما تحقق من رفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسيه والفرعية.
 
كما أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات إزالة مكبرة خلال أجازة عيد الاضحى المبارك، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة أكثر من 10 قراريط، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.
 
فيما قال حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملات ازالة مكبرة خلال أجازة العيد أسفرت عن إزالة حالة تعدى علي الأراضي الزراعية بناحية بنى حرب التابعة لمجلس قروى بنجا على مساحة قيراط، وكذلك تنفيذ حالة إزالة بناحية الجبيرات التابعة لمجلس قروى القاضى على مساحة قيراط كما تم تنفيذ 10 حالات إزالة على مساحة 8 قيراط و10سهم بناحية بندر طهطا وجزيرة الخزندارية، وجاءت الحملات بالإشتراك مع قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وقسم العمليات والإدارة الهندسية ومعدات الوحدة وبالتعاون مع قوات الأمن.

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