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محافظ دمياط : شراء معدات للنظافة من مخصصات العام المالى 2018/2019

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:21 م
محافظ دمياط : شراء معدات للنظافة من مخصصات العام المالى 2018/2019 الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، شراء عدد 5 سيارات مكبس 10 طن و200 صندوق قمامة للسيارات، وعدد 5 لودر زاحف ، و1 لودر مفصلى م3 ،وذلك من مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019.
 
وأوضح المحافظ، أن شراء هذه المعدات ستساهم بشكل كبير في دعم منظومة النظافة، على مستوى المحافظة، بالإضافة لطرح مناقصة عامة بين المقاولين المتخصصين لاعمال الرصف بالأسفلت،  وكذا أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بقيمة تتراوح ما بين 65 إلى 70 مليون جنيه.

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