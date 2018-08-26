محافظ دمياط : شراء معدات للنظافة من مخصصات العام المالى 2018/2019

دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، شراء عدد 5 سيارات مكبس 10 طن و200 صندوق قمامة للسيارات، وعدد 5 لودر زاحف ، و1 لودر مفصلى م3 ،وذلك من مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019.

وأوضح المحافظ، أن شراء هذه المعدات ستساهم بشكل كبير في دعم منظومة النظافة، على مستوى المحافظة، بالإضافة لطرح مناقصة عامة بين المقاولين المتخصصين لاعمال الرصف بالأسفلت، وكذا أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بقيمة تتراوح ما بين 65 إلى 70 مليون جنيه.