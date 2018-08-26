محافظ القليوبية يتفقد 6 مشروعات تنموية ويفتتح ملعبى نجيل صناعى اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

يتفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات التنموية اليوم الأحد بمدينة بنها، بمشاركة المهندسة نجوى العشيري، رئيس مجلس مدينة بنها، وعزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ووكيل هيئة الطرق بالمحافظة.

وتتضمن الجولة، افتتاح ملعب نجيل صناعى بمركز شباب كفر الجزار بتكلفة 800 ألف جنيه، وافتتاح ملعب نجيل صناعى بمركز شباب الرملة بتكلفة مليون و120 ألف جنيه، تفقد محطة صرف صحى عزبة عبد الحميد عطيه وابو الحسن بتكلفة 21 مليون جنيه، وتفقد رصف طريق الزقازيق عند كوبري 15 مايو، وتفقد توسعات كوبرى الشموت على الطريق السريع، وتفقد أعمال الصرف الصحى بمنطقة كفر الشموت بتكلفة 25 مليون و700 ألف جنيه.

كما تضم الجولة تفقد مدرسة مرصفا الابتدائية المشتركة، وتفقد مشروع صرف صحى عزبة رشيد وقدوسة بمرصفا بتكلفة 20 مليون و700 ألف جنيه.