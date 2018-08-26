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"قطريليكس" تفضح خطط تميم باختراق جبال اليمن ونشر الإرهاب فى الرياض

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:18 م
"قطريليكس" تفضح خطط تميم باختراق جبال اليمن ونشر الإرهاب فى الرياض تميم
كتب أيمن رمضان
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فضح موقع "قطريليكس"، خطط تميم بن حمد أمير الإهاب بقطر، فى استغلاله للميليشيات الحوثية الإيرانية من أجل نشر الخراب والدمار باليمن، بالإضافة على استهداف أمن المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ البالستية على المدن المتاخمة للحدود اليمنية، فضلاً عن تسلل عناصر من الميليشيات المسلحة إلى داخل أراضى المملكة، وتحفيزهم بدفع 30 ألف ريال لكل مقاتل حوثى.

وثيقة تفضح نظام تميم وتمويله لميليشيا الحوثى باليمن
وثيقة تفضح نظام تميم وتمويله لميليشيا الحوثى باليمن

ووفق الفيديو الذى نشره موقع "قطريليكس"، فإن "تميم" دفع عبد الملك الحوثى للسيطرة على الجبال الحدودية مع المملكة وزوده بمعدات حديثة من أجل حفر هذه الجبال، ودعمهم بأسلحة حديثة من أجل تنفيذ مخططات إرهابية تهدف للوصول بأعمال الدمار إلى داخل العاصمة الرياض.


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