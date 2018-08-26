على عينك يا تاجر.. الاتصالات تتجه لنشر قياسات جودة الخدمة أمام الجمهور

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان جهاز تنظيم الاتصالات قام يطرح مناقصة للاستعانة بشركة عالمية تعمل تحت إشراف الجهاز لقياس مستوى جودة الخدمة.

واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقده للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، أن الشركات المتقدمة للمناقصة تقوم حاليا بعمل قياسات تجريبية وبناء عليه سيتم حسم المناقصة.

وكشف الوزير فى رده على أسئلة اليوم السابع، أن نتائج قياسات جودة الخدمة على مستوى الجمهورية سيتم نشرها على موقع الجهاز بشكل مفصل أمام مشتركى المحمول وهو ما سيتيح لكل عميل التعرف على جودة الخدمة بالمنطقة المتواجد بها وحسم اختياره للشبكة التى يختارها فى هذا الشأن.

وأضاف الوزير أن هذا الأمر سيخلق ميزة تنافسية لكل شركة للحفاظ على جودة الخدمة بشكل أكبر عن الحملات الدعائية و الإعلانية، مضيفا بشأن إمكانية تطبيق لائحة جزاءات جودة الخدمة على الشركات قائلا:"لا يجب استباق هذا الامر إذ أن تحفيز المنافسة أهم من فرض جزاءات.