ضبط 900 جرام حشيش بحوزة عاطل فى منطقة الزيتون

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط قسم شرطة الزيتون من ضبط عاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها أن "عادل محمد"، 31 سنة عاطل، "دون السوابق"، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأزمة تمكنت وحدة مباحث القسم ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية، كمية من الحشيش المخدر وزنت 900 جرام، هاتف محمول،ومبلغ مالي 6500 جنيه.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.